Jonas Esticado "dá um tempo" em relacionamento; assista

O cantor de forró Jonas Esticado usou as redes sociais para explicar a atual situação do relacionamento dele com Érica de Oliveira. No instagram, ele declarou que "deu um tempo" na vida conjungal com a companheira. O casal já tem um filho, o pequeno Mikael.

"Não tem nada haver com mulher. Estão postando inverdades. Estão dizendo que estou com outra pessoa. Foi uma decisão minha e da Érica. Espero que vocês entendam a decisão", disse o cantor nos stories.

Em março de 2018, Érica de Oliveira chegou a fazer um pedido de casamento surpresa para Jonas Esticado. No instagram, ele revelou o “sim” e gratidão aos que participaram da surpresa.