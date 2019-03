Jonas Brothers são acusados de plágio por internautas após lançarem novo hit

O trio de irmãos Jonas Brothers surpreendeu os fãs ao anunciar a volta do grupo e lançar, momentos depois do anúncio, o hit "Sucker", primeira música juntos depois de seis anos separados.

Elogiada pelos fãs de Nick, Joe e Kevin, a música tem sido apontada como plágio por internautas, que identificaram sons e batidas considerados, em suas palavras, "iguais aos da música 'Feel It Still'", sucesso de 2017 lançado pela banda Portugal The Man.

Nas redes sociais, tuítes e memes sobre a música têm circulado e chegaram até à própria Portugal The Man, que afirmou que eles mesmos se inspiraram em outra canção para compor "Feel It Still".

"Para sermos justos, o refrão de 'Feel It Still' soa muito similar a 'Please Mister Postman', de Marvellettes... Que nós respeitosamente esclarecemos e os agradecemos em todas as chances que tivemos. É assim que se faz", disse a banda Portugal The Man, pelo Twitter.

Em outro tuíte, eles responderam à jornalista Jacklyn Krol se estariam bravos com os Jonas Brothers. "Não estamos nem um pouco bravos. Na verdade, buscamos várias de suas músicas e solos do Nick."

No entanto, o perfil da banda deu diversos retuítes em comentários de fãs que apontavam as similaridades entre as músicas e acusavam os Jonas de ter "roubado" a música deles.