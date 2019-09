Jon Bon Jovi beija fã após cantar com ela no palco

Jon Bon Jovi deu um show no cruzeiro Runaway to Paradise, na Espanha, no fim de agosto, e surpreendeu a fã Kaitlyn Maxwell, de 22 anos, com um selinho no palco. O cantor chamou a jovem para cantar com ele a música It's My Life e a beijou em seguida.

"Eu tenho que tirar o chapéu para Jon, pois ele é muito sexy e me fez sentir como se eu fosse a melhor pessoa do mundo por seis minutos e meio", disse a mulher em entrevista ao programa americano Today.

Ela não esperava que o músico fosse chamá-la para cantar. "Quando ele apontou para mim, eu falei: 'não.. isso não acontece com pessoas normais como eu'. Quase desmaiei, mas minha mãe e minha irmã me empurraram para frente e disseram: 'é agora ou nunca'. E eu: 'ok, agora'", recordou.



Kaitlyn Maxwell não escondeu a felicidade e se divertiu ao lado de Jon Bon Jovi.