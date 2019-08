John Mayer consegue ordem de restrição contra 'fã obcecado' que o ameaçava

O cantor John Mayer, 41, conseguiu uma ordem de restrição temporária contra Ryan Jeremy Knight, 39, um fã obcecado que vinha mandando mensagens violentas para ele.

De acordo com o programa E! News, o seguidor fazia ameaças ao cantor e sua equipe. Mayer confirmou em documentos que estava sendo perseguido, e que o caso começou com um assédio pelas redes sociais. Depois, ele passou a receber mensagens violentas e com referências a assassinos como Mark David Chapman, que matou John Lenon na década de 1980.

Ainda segundo o programa, o fã chegou a ir a um show do cantor em junho, mas foi detido pela segurança. As ameaças teriam causado um "estresse emocional" em Mayer.

Com a ordem judicial, Knight deve permanecer a pelo menos 30 metros de distância do cantor e de sua casa. Ainda haverá uma audiência para determinar se a ordem será temporária ou permanente.