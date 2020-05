John Krasinski organiza cerimônia de casamento de fãs e reúne elenco de 'The Office'

Alguns noivos não querem esperar a pandemia do coronavírus passar para oficializar os votos de matrimônio. Foi o caso do casal norte-americano Susan e John, fãs da série "The Office", que tiveram uma cerimônia pra lá de especial.

Isso porque a ocasião virtual organizada pelo ator John Krasinski, 40, em seu programa no YouTube chamado Some Good News. Os noivos chamaram a atenção do artista por tererm feito um pedido de noivado inspirado no dos personagens Jim e Pam, da série "The Office", da qual Krasinski faz parte.

"Vocês perguntaram para mim se eu poderia ir no casamento de vocês. Eu vou sim, mas só se vocês se casarem agora", afirmou o ator durante uma vídeo-chamada com Susan e John. O casal aceitou e se surpreendeu com a presença do resto do elenco.

A atriz Jenna Fischer, que interpretou Pam, foi a madrinha da noiva. "Pelo poder que me foi dado por esse desse papel, eu os declaro marido e mulher", anunciou Krasinski. O elenco de "The Office", Steve Carell, Rainn Wilson, Angela Kinsey e Phyllis Smith, entre outros atores, celebraram a união do casal pela vídeo conferência.

Elenco de 'The Office' se reúne para cerimônia virtual Reprodução

John Krasinski criou o programa Some Good News, em português "Um pouco de boas notícias", no início de março para ajudar com que o público consumisse coisas positivas durante o período de quarentena e isolamento social por causa da Covid-19.

A iniciativa de Krasinski não foi única, a cantora Miley Cyrus também foi uma das celebridades que criou um conteúdo especial para ajudar as pessoas a ficarem em suas casas. O programa Bright Minded, Mentes Brilhantes em português, contou com a presença de diversos famosos, entre eles a cantora brasileira Anitta.