Joelma fala sobre Ximbinha : "É de dar dó"

Em entrevista para Leo Dias, do UOL, Joelma abriu o coração sobre sua carreira, religião, e claro, sobre o ex-marido, Ximbinha. A cantora afirma já ter perdoado o também ex-companheiro de banda, mesmo após o conturbado processo de separação. "Perdoei. Em três meses já estava livre, leve. Encontro mulheres que, em dez anos de vida, não conseguiram perdoar."

Joelma também comentou a atual situação profissional de Ximbinha: "É de dar dó. Mas fazer o quê? A gente planta, a gente colhe. E eu não vou colher por ele. Deus é justo".

Para o futuro, a cantora revela ter desejo de se casar e fala sobre a possibilidade de ter mais um filho. "Vou me casar novamente e quero ter mais um filho. Por que não? Estou viva! Temos que ficar com o coração aberto. Quem tem Deus não tem trauma, e eu sou uma mulher de fé."

Em comemoração aos 25 anos de carreira, Joelma está em preparação para a gravação do seu mais novo DVD, que acontece em Goiânia, no dia 12 de novembro. O projeto conta com a participação de Xand Avião e outros artistas.