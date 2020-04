João Figueiredo é cantor gospel e amigo de famosos; conheça o namorado de Sasha

O cantor gospel João Figueiredo é o novo namorado de Sasha Meneghel. O anúncio foi feito pelo casal que se dizia melhor amigo.

João é amigo de famosos como da atriz Bruna Marquezine e do surfista Gabriel Medina. Ele também é cantor gospel e é líder de uma célula da igreja Bola de Neve. João é filho de pastores e mora em São Paulo.

20 horas depois do anúncio de que ambos namoravam, o jovem ganhou mais de 50 mil seguidores e ultrapassou a marca dos 200 mil fãs. A namorada tem mais de 7 milhões.

João também é adepto das boas ações. Tanto que é um dos padrinhos de uma ONG que ajuda crianças na África. Ele foi fotografado em Angola justamente com Sasha, até então apenas amiga dele, em agosto de 2019.

E o namoro, pelo menos por enquanto, tem sido apenas por chamadas de vídeo, já que o mundo todo está envolvido na pandemia do coronavírus. Ele é de São Paulo, e Sasha mora nos Estados Unidos.

João Figueiredo também é youtuber e conta com quase 36 mil inscritos na página dele na internet. Uma das músicas de mais sucesso se chama "Águas Purificadas" e é em parceria com Priscilla Alcântara, outra cantora gospel e que já trabalhou no Bom Dia & Cia (SBT).

Ele lança nesta terça-feira (7) a música "Meu Motivo" nas plataformas musicais.

Sasha Meneghel, 21, e o cantor compartilharam fotos juntos neste domingo (5), através do Instagram, trocando beijos e declarações.

"Me apaixonei pelo meu melhor amigo", escreveu a filha de Xuxa na legenda da foto que publicou. Já o cantor escreveu: "Você trouxe mais cor pra minha vida (literalmente). Eu te amo".

O último relacionamento público de Sasha foi com o ator Bruno Montaleone, que durou cerca de um ano e meio, e acabou em meados de 2019. No final de julho deste ano, Xuxa afirmou: "Graças a Deus, ela não está com ninguém e está muito feliz".

Montaleone e Sasha assumiram o namoro na passagem de 2017 para 2018, quando ambos publicaram a primeira foto juntos em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.