João Carlos Barroso, ator do Zorra Total, morre aos 69 anos

O ator João Carlos Barroso morreu nesta segunda-feira (12), aos 69 anos. A notícia da morte foi confirmada por amigos do artista nas redes sociais. Segundo o ator Mário Cardoso, João Carlos sofria de câncer há algum tempo. O ator Mario Cesar Nogueira também falou sobre a morte do amigo.



"É com imensa tristeza que recebo esta notícia. Nosso grande amigo. João Carlos Barroso - Barrosinho, Colega de profissão e de grandes lutas. Parceiro de futebol dos artistas inúmeras vezes, nos deixou. Que Deus o receba em seu reino de luz. Meus sentimentos à família", publicou Mário Cesar Nogueira na madrugada desta terça.

Além de várias novelas e seriados na Globo, ele também integrou o elenco do humorístico Zorra Total e dos Trapalhões. Seu trabalho mais recente na teledramaturgia foi 2016 na novela Sol Nascente, na qual interpretou o delegado Mesquita.



João iniciou a carreira nas artes ainda na infância após ser descoberto por produtores quando jogava futebol na rua. Estreou no cinema em 1961 em “Pedro e Paulo”, uma co-produção argentino-brasileira ao lado de Jardel Filho, Francisco Cuoco, Jece Valadão e outros. No ano seguinte estreou no teatro e em 1963 na dublagem do filme A Espada Era a Lei.