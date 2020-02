Jerry Smith lança "Reladinha"; letra narra sonho em ser popstar

Todo jovem cantor tem o sonho de sair do anonimato e ter composições conhecidas no mundo todo. Essa é a narrativa do novo trabalho de Jerry Smith. A canção "Reladinha" ganhou clipe gravado na capital paulista sob o comando da Sync Design. No enredo da produção audiovisual, a luta para se chegar ao sucesso e a mensagem de que focar em objetivos não é tempo perdido e sim, investimento para alcançar sonhos.

"O processo de criação foi bem diferente do que estou acostumado a fazer. O normal é o artista fazer seu papel mesmo, de artista seguro, confiante e desenvolto, nesse filme fizemos o caminho inverso, uma desconstrução do popstar até o sujeito comum", comenta o diretor do projeto Rafael Marques.



Veja:



“Quis trazer um pouco do que vivi nesta minha trajetória, as dificuldades que passei para chegar onde estou. No começo não foi fácil, acordava todo dia para ir trabalhar na barbearia do meu tio e sonhava com o dia das minhas músicas serem reconhecidas. Quando você acredita, foca e luta pelos seus objetivos, sua hora chega! Esta mensagem que quero passar, se você sonha com algo, corra atrás, porque, como eu, você vai conseguir!”, comenta Jerry Smith.

A composição é do próprio cantor com a gerente de carreira Marcia Regiane Ribeiro (Marcinha), Ruan Claudio Rebello Guimarães, Sérgio Ricardo Oliveira dos Santos e Pablo Luiz Bispo, compositor de grandes intérpretes, como por exemplo, Glória Groove, Anitta e Iza. “Estávamos sentados em um restaurante conversando sobre a próxima música do Jerry e foi quando surgiu a ideia de fazer uma canção com a história dele, mostrar as dificuldades que ele passou e passar a mensagem de que quando se tem fé e acredita, sua hora chega”, declara Marcia Ribeiro.