Jeremy Renner pode perder posto de Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel após denúncia

O ator norte-americano Jeremy Renner, 48, que dá vida ao personagem Gavião Arqueiro no filme "Vingadores", pode perder esse posto em breve. Isso porque a Marvel estaria cogitando mudar o ator que interpreta o papel por conta da denúncia feita pela ex-mulher dele de ameaça de morte.

Segundo o site We Got This Covered e o jornalista Daniel Richtman, a Marvel está em contato com nomes para a substituição do herói tanto no streaming quanto em uma futura série solo do personagem marcada para 2021 pela Disney +.

Para piorar a situação, ainda segundo o relato da ex-mulher, Sonni Pacheco, depois de apontar uma arma a ela, Renner teria dado continuidade a uma discussão e colocado uma arma na própria boca ameaçando se suicidar. Além disso, teria também deixado drogas ao alcance de Ava, a filha de seis anos do casal. Sonni afirma que ele é dependente de drogas e álcool.

Há atualmente um processo correndo entre as partes. Renner ficou bravo com mais uma ação de Sonni. Ela pede que a guarda compartilhada da filha vire guarda total a favor dela.

Jeremy Renner nega todas as acusações e se defende dizendo que a ex-mulher era obcecada por sexo e guardava nudes enviados por ele a ela em momentos de intimidade para humilhá-lo.