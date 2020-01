Jennifer Aniston e Brad Pitt: relembre 10 momentos do relacionamento

Os rumores de que Brad Pitt, 56, e Jennifer Aniston, 50, reataram o relacionamento ficaram mais fortes após publicação do tablóide britânico The Sun no último domingo (26), confirmando o novo envolvimento entre os dois. Segundo outros jornais, eles teriam se encontrado ao menos cinco vezes, uma delas durante o feriado de Natal.

Aniston e Pitt mantiveram um relacionamento por sete anos, após assumirem publicamente o namoro em 1998 e realizarem uma cerimônia de casamento luxuosa no ano 2000. No meio tempo, aparições públicas, entrevistas e uma possível traição foram acompanhadas de perto pelo público, já que o ator estava em ascensão na carreira no cinema e a atriz ganhou o coração dos estadunidenses ao estrelar a série Friends.

Para entender como os dois teriam retomado o romance, o Verso fez lista relembrando momentos importantes vividos pelos dois. Veja:

1) Jennifer Aniston e Brad Pitt assumem namoro

Em 1998, Brad e Jen, como a atriz é conhecida entre amigos, tiveram o primeiro encontro. O momento ocorreu após uma conversa entre os agentes de ambos, que resolveram apostar em um laço entre os dois astros de Hollywood. Anos depois, durante uma entrevista, Jennifer afirmou que o primeiro encontro foi "estranho" por conta da conexão entre eles. "Foi realmente divertido", confirmou.

2) Setembro de 1999

A primeira aparição pública juntos ocorreu no tapete vermelho do Emmy Awards de 1999. No dia, Brad Pitt apareceu com óculos esculos e um terno preto, enquanto Jennifer escolheu um vestido com brilhos e adornos para oficializar a relação.

3) Novembro de 1999

O anúncio do noivado foi feito no palco do show do cantor Sting, em apresentação na cidade de Nova York, no dia 21 de novembro. Durante o momento, o casal apaixonado mostrou o anel de noivado dado a Aniston, avaliado na época no valor de US$ 500 mil.

4) Julho de 2000

Os dois se casaram em cerimônia na cidade de Malibu, localizada a oeste de Los Angeles, na Califórnia. Com a presença de amigos e familiares, a festa teve fogos de artifício, um coral, quatro bandas e cerca de 50 mil flores.

5) Novembro de 2001

Brad Pitt fez participação em episódio da oitava temporada de Friends, após casamento com Jennifer Aniston Foto: reprodução

Neste ano, Brad Pitt fez aparição no seriado Friends, no qual Jennifer era uma das protagonistas com a personagem Rachel Green. No episódio, intitulado "Aquele do boato", Pitt interpretou o personagem Will, que tinha aversão à Rachel desde a época da escola. O episódio, inclusive, recebeu indicações ao Emmy.

6) Fevereiro de 2004

Em entrevista concedida no ano de 2004 ao The Guardian, Jennifer chegou a falar sobre a possibilidade de aumentar a família ao lado de Brad. "Eu acho que você pode trabalhar com uma criança, trabalhar grávida. Acho que dá para fazer tudo isso", comentou. "Eu estou realmente pensando em desacelerar", também completou. Na época, Pitt estava prestes a iniciar as gravações do longa "Sr. e Sra. Smith".

De acordo com a revista L'Officiel, a atriz de Friends teria conhecido Angelina Jolie na época, ainda sem saber que a mesma seria o centro das notícias sobre o término do casal no futuro.

7) Janeiro de 2005

Após boatos de uma traição por parte de Pitt, que teria se envolvido com Jolie nos sets de filmagem, os dois anunciaram o fim do relacionamento. "Nós gostaríamos de anunciar que, após sete anos juntos, decicimos nos separar formalmente", escreveram ao também garantir que a separação não era fruto dos rumores noticiados nos veículos de comunicação e que a amizade ainda seria mantida entre os dois.

8) Outubro de 2005

Um ano após a separação, o divórcio entre os dois foi finalizado. Segundo a revista People, o motivo citado para oficializar teria sido "diferenças irreconciliáveis".

8) Março de 2017

Anos após anunciarem o fim do casamento, uma publicação da US Weekly apontou que Pitt teria entrado em contato com Jennifer Aniston neste ano, logo após anunciar o divórcio de Angelina, para desejá-la um feliz aniversário. Ainda de acordo com a notícia, ele teria contado a ela sobre as dificuldades diante da separação.

9) Janeiro de 2020

Durante o início da temporada de premiações, Jennifer foi filmada durante o discurso de Brad Pitt na 77ª edição do Globo de Ouro. Na ocasião, ele fez piada em relação às matérias relacionadas a vida amorosa que mantém desde a separação com Jolie.

10) Janeiro de 2020

Foto: AFP

A última aparição dos dois no mesmo evento ocorreu após um breve encontro no prêmio SAG (Screen Actors Guild Awards), realizado no último dia 20 de janeiro. Logo depois da divulgação de uma foto na qual aparecem prestes a se abraçarem, posts na internet já começaram a falar sobre o retorno como casal.