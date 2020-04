Jennifer Aniston doa R$ 53 mil para enfermeira com covid-19 durante 'live'

Jennifer Aniston deu uma entrevista para Jimmy Kimmel na última quinta-feira (2) numa transmissão ao vivo no YouTube, para falar como tem sido sua quarentena. A 'live' contou com a participação de Kimball Fairbanks, uma enfermeira americana infectada pelo coronavírus, que precisou ser afastada de suas duas filhas pequenas.

A atriz se comoveu com o caso e surpreendeu a enfermeira com a doação de US$ 10 mil (R$ 53 mil, na cotação atual), em um agradecimento pelo trabalho de Kimball na linha de frente de combate à pandemia.



Jennifer Aniston está em isolamento há quase um mês e revelou que isso não tem sido um desafio para ela, pois tem agorafobia, um transtorno de ansiedade definido pelo dicionário do Google como um "medo mórbido de se achar sozinho em grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos". Ou seja, ficar em casa ajuda a atriz a não se sentir mal pelas ruas vazias.



"O mais desafiador é assistir às notícias e tentar digerir o que está acontecendo por aí", disse. Em tom de brincadeira, Jennifer falou ainda que seu passatempo predileto nesta quarentena é lavar a louça, porque é uma forma de lavar as mãos.