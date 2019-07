Jazz para João: espetáculo instrumental gratuito homenageia João Gilberto

O talento incontornável de João Gilberto (1931-2019) segue influenciando gerações de artistas e provocando reações acaloradas ao redor do globo. No Ceará, a próxima apresentação do Programa Jazz em Cena, além de marcar o retorno do projeto, tratará de volver olhares (e ouvidos) para o legado do cantor e compositor baiano, falecido no último dia 8.

O espetáculo instrumental, gratuito, acontecerá no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) Fortaleza, a partir das 19h, reunindo o saxofonista Bob Mesquita e banda. A cantora Gabriela Willis e grupo igualmente marcará presença na noite.

Bob Mesquita é um dos principais nomes do sax no Ceará

No repertório, alguns dos principais sucessos do ícone da Bossa Nova tratarão de envolver o público em atmosfera de intimismo e magia. Interpretações da obra musical de Tom Jobim, a exemplo de “Chega de Saudade”, “Desafinado”, “Insensatez”, “Samba de uma nota só”, “Fotografia” e “Inútil Paisagem”, além da clássica “Garota de Ipanema”, serão interpretadas de modo a reverenciar o artista.

A ideia é que composições tradicionais do cancioneiro do músico sejam apresentadas com lados B do repertório, em releituras com improvisação. Para além do show, é desejo da organização reforçar a campanha pela continuidade dos CCBNBs.

Serviço

Espetáculo do Programa Jazz em Cena em homenagem a João Gilberto

Neste sábado (20), às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) Fortaleza (Rua Conde D’Eu, 560, Centro). Gratuito. Contato: (85) 3209-3500