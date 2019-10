Jayme Monjardim e Tânia Mara se separam após 12 anos juntos

Meses após oficializar a relação, o diretor Jayme Monjardim e cantora Tânia Mara anunciam a separação. Os dois, que ficaram 12 anos juntos, casaram no religioso em dezembro de 2018 e celebraram com uma grande festa. O ex-casal agora compartilha a guarada da única filha, Maysa (9), que recebeu o mesmo nome da avó paterna.

Nesta semana, os artistas foram vistos juntos durante um jantar. Jayme e a cantora foram ao show de Roberta Miranda com amigos em comum, no início do mês. O diretor da Globo foi casado com as atrizes Ingra Lyberato (de 1990 a 1995) e Daniela Escobar (de 1995 a 2003).