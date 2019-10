Jared Padalecki, ator de Supernatural, é preso nos EUA

O ator Jared Padalecki, intérprete de Sam Winchester na série de TV Supernatural, foi preso no Texas (EUA), sob duas acusações de agressão e uma de intoxicação pública. O astro visitou o bar Stereotype, onde teria golpeado um bartender no rosto. De acordo com o site TMZ, as testemunhas no local relataram que após a agressão, Padalecki teria sido acalmado por um amigo fora do estabelecimento, mas que foi imobilizado em um "mata-leão".

O site também relata que ele teria golpeado o gerente do bar no rosto.

A fiança para que Padalecki seja solto é de US$ 15 mil (US$ 5 mil por acusação). O TMZ relata que, até o momento de publicação, o ator não havia sido solto.