Jared Leto publica vídeo nas redes sociais 'dançando' no Terminal do Antônio Bezerra

Um vídeo publicado nas redes sociais por Jared Leto, ator vencedor do Oscar e vocalista da banda 30 Seconds To Mars, surpreendeu os internautas cearenses na tarde desta quarta-feira (1º). O ator aparece "dançando" em um cenário do cotidiano de muitos fortalezenses, o Terminal do Antônio Bezerra.

O vídeo, na verdade, foi feito com a aplicação de um filtro criado pelo designer gráfico cearense Thalys Vinícius, de 20 anos. Diversos outros modelos para aplicar no Instagram já foram feitos por ele e podem ser vistos no perfil @thalysteix.

"O que eu tenho a dizer é que estou muito feliz com a repercussão que os meus filtros tomaram, não imaginava que chegaria tão longe", comemora Thalys.

Os efeitos também tiveram sucesso com outros famosos, como Anitta, Neymar, Whindersson Nunes, Lucas Lucco e os atores Colton Haynes (da série norte-americana Archer) e Kat Dennings (2 Broken Girls), todos já tendo passado pelo terminal de ônibus, mesmo que virtualmente. Este filtro, por exemplo, já teve quase 400 milhões de impressões no Instagram.

Thalys Vinícius começou a fazer os filtros para a rede social em agosto de 2019. Desde então, as criações do jovem já tiveram mais de 835 milhoes de visualizações. No início, o mais comum era os que acrescentavam frases, incluindo enunciados típicos do Ceará. O designer, então, percebeu que deveria investir em efeitos mais elaborados para alcançar um maior público, apostando nas animações de danças, para interagir com pessoas do mundo todo.

"Então assim que lancei o primeiro percebi que a repercussão foi bem maior, mas não imaginava que chegaria a pessoas tão influentes, não só do nosso país como de fora. Hoje em dia tenho seguidores de vários países como Indonésia, Malásia, México. Recebo muitas mensagens de pessoas parabenizando, as vezes em idiomas que nem entendo", comenta Thalys.