Jão anuncia novo álbum marcado pelo término de um relacionamento

O cantor Jão publicou, na noite desta quarta-feira (2), um texto no Instagram contando sobre o novo álbum, "Anti-Herói", ainda sem data para ser lançado. Segundo o músico, o novo trabalho reflete o relacionamento amoroso que teve no último ano, mas que terminou.

"Dessa vez eu planejava fazer um álbum mais colorido e otimista, do jeito que a rádio gosta. Mas simplesmente não é como eu tô me sentindo. Tô me sentindo pequeno e esquisito. É tão estranho como um relacionamento atropela a gente e você acaba não se lembrando do que era antes daquilo tudo. Eu me sinto tão diferente agora", escreve.

O primeiro disco de Jão, "Lobos", foi lançado em 2018 e figurou em diversas listas de melhores do ano, trazendo sucessos como "Imaturo", "Vou Morrer Sozinho" e "Me Beija Com Raiva". Recentemente lançou o single "Louquinho", que deve estar no novo álbum.

Segundo o cantor, "Lobos foi um álbum sobre mim. Mas Anti-Herói é um álbum sobre nós dois. É uma tentativa de me sentir um pouco melhor sobre tudo isso. E também é um pedido de desculpas, meu amor", descreve em relação ao relacionamento terminado.