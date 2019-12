Jakson Follmann venceu o PopStar, reality musical da Globo, e o prêmio de R$ 250 mil na tarde deste domingo (29). Ele concorreu a última rodada da final com Helga Nemeczyk.

Enquanto o ex-jogador escolheu o sertanejo "Evidências", de Chitãozinho & Xororó, Nemeczyk empolgou os especialistas com "Unbreak my Heart", de Toni Braxton, mas elas não conseguiu superar a pontuação de Follmann. "Esse prêmio é de todos. Foram dias intensos, mas que valeram muito a pena. Muito obrigado", disse Jakson.

Foram três rodadas até chegar ao vencedor. O programa começou, ainda, com Yara Charry, Eriberto Leão, Danilo Vieira e Totia Meirelles Nemeczyk. Na primeira, saiu Eriberto Leão e Danilo Vieira. Na segunda, Totia e Yara se despediram. "Estou tão feliz. Chegar aqui até a essa rodada é incrível. Tem muita gente que não gostou ou que adorou, mas eu tô muito feliz de estar aqui", afirmou Meirelles.

Todos os jurados foram bastante generosos com os competidores, até mesmo Maria Rita deu um 10 para Nemeczyk cantando "Como Nossos Pais", de Elis Regina. "Falo como filha. Fiquei com medo que houvesse um exagero pelo caminho, mas foi tudo na medida certa, feito com respeito", afirmou a cantora. Só Tony Tornado manteve o título de mal-humorado e distribuiu poucas estrelas e raras notas dez.

Na terceira e última rodada, era preciso receber, ao menos, nove estrelas (não só oito) para garantir a pontuação bônus. O ex-goleiro da Chapecoense Jakson Follmann, 27, que poderia ser considerado uma das surpresas pela falta de familiaridade com o palco e com as câmeras, foi o primeiro a se classificar para a final, após passar quase todo o programa entre as primeiras colocações. "Não imaginava isso não", afirma ele. "Meu intuito era mesmo me apresentar bem, achar uma performance bacana. Meu objetivo sempre foi me superar, já que eu sei que meu maior concorrente sou eu mesmo. Eu nunca tinha participado de nada assim, é tudo muito novo, desafiador, mas, graças a Deus, está dando tudo certo, estou superfeliz."

Tropeços e Histórias de Vida

Com um elenco mais maduro do que os dos anos anteriores, o PopStar teve nomes fortes da TV brasileira que acabaram caindo no decorrer da temporada. Foi o caso do ator Marcelo Serrado, que havia recusado convite nas duas temporadas anteriores, e das atrizes Letícia Sabatela, Claudia Ohana e Nany People.

Essa última deixou o programa no último domingo, junto de Robson Nunes e George Sauma. Babi Xavier, que surpreendeu ao longo da temporada pela potência de sua voz, deixou o PopStar na semana anterior, após cantar "Nós", de Cássia Eller, com direito a uma coreografia de flamenco.

A saída da atriz foi apontada por Taís Araujo como uma das eliminações surpreendentes que aconteceram ao longo do programa, assim como a de Marcelo Serrado e Claudia Ohana. "Esse programa está uma loucura, nada é previsível. Já Follmann finalista, ela afirma que já esperava sim. "Ele canta bem, canta bonito, tem uma história de vida e de superação incrível, que faz parte do jogo também. A jornada da pessoa, a vida da pessoa importa. Não é um programa sobre a melhor voz, é um programa sobre a melhor jornada. E ele, a gente não pode negar que tem uma jornada linda, especial."

O atleta, que sobreviveu ao acidente aéreo que matou 71 pessoas, incluindo jogadores e comissão técnica do time, em novembro de 2016, concorda que sua historia é "marcante, fora do normal", mas ressalta que nunca se vitimizou ou usou essa parte de sua vida para sensibilizar o público. "Se fizesse isso [se vitimizar] não conseguiria ser eu mesmo. Quero mostrar meu canto, a pessoa humilde e sincera que sou", afirma Follman. Ele já tinha afirmado, no início do programa, que a música foi de extrema importância em sua recuperação após o acidente, que levou a perda da perna direita.

"O PoStar é tão legal porque ele está além da competição. Ele é sobre relação, sobre o caminho que a pessoa vai seguir, é sobre as mãos que são dadas nos bastidores, o quanto um ajuda o outro... Tem muita coisa além do prêmio final", avalia Taís Araujo, que não descarta voltar para uma quarta temporada.