Jackson Araújo discute a moda como ferramenta de transformação social em palestra

A moda pode ser instrumento de mudanças sociais e políticas. Esse é o mote da palestra que o consultor criativo Jackson Araújo vai apresentar nesta quinta-feira (6), às 19h, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A palestra "A moda como micropolítica de transformação" integra a programação do evento "Movências Poéticas", que está inserido como uma das programações do seminário "À Sombra do Baobá", do 70º Salão de Abril.

Durante a fala, o consultor vai apresentar exemplos de como a moda atuou como instrumento de impacto positivo no ambiente social, cultural e ambiental. "Vamos abordar como as marcas e as ações ligadas à indústria da moda estão privilegiando a importância das pessoas no centro dos processos", completa Jackson Araújo.

Cearense radicado em São Paulo, o consultor criativo tem pesquisa sobre economia criativa, que rendeu um livro lançado neste ano sobre o tema.