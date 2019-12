Jacaré, ex-dançarino do É O Tchan, aparece vestido de policial no Canadá

O ex-dançarino do grupo É O Tchan, Jacaré, apareceu em um registro feito pela esposa, Gabriela Mesquita, nesta sexta-feira (6) e chamou atenção nas redes sociais. Vivendo no Canadá desde 2016, Edson Cardoso, nome real do artista que hoje está com 47 anos, apareceu vestido de policial em uma rua.

Em entrevista após publicação do jornal Extra, Gabriela explicou que o uniforme seria a caracterização para um personagem. "Ele ainda trabalha como ator. E essa foi uma cena que ele fez. Achei tão perfeita a caracterização que fiz essa brincadeira", contou ela. Ainda de acordo com a brasileira, ele já teria feito séries, filmes e comerciais no Canadá.

Mudança

Na época em que os dois saíram do Brasil, Jacaré passou a ser o garoto-propaganda de uma agência de imigração, que realiza o auxílio no processo de mudança daqueles que desejam morar no exterior. Enquanto isso, Gabriela Mesquita se formou no curso de Gestão Financeira no início de 2019.

Atualmente, eles vivem no país junto dos dois filhos, de 4 e 7 anos.