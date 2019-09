'Já ganhei até espetinho de graça', revela Ana Ruth sobre repercussão em The Voice Brasil

Ela encantou o Brasil todo com o jeitinho irreverente e a potência vocal. Natural de Juazeiro do Norte, Ana Ruth, 18, tem mostrado o talento no The Voice Brasil. Na última quinta-feira (19), venceu mais uma etapa do programa salva pelo público e segue na competição integrando o time da cantora IZA.

A jovem sempre quis participar de algum reality show e resolveu se inscrever, mesmo que sem intenção. "A minha paixão pelo The Voice vem de muito antes, porque é uma platforma americana, criei coragem e me inscrevi", conta em entrevista ao Se Liga! da TV Verdes Mares.

O vídeo caseiro para a seleção foi gravado no quarto de parente. "Eu gravei com a câmera da minha prima, na pentadeira dela, me achando", brinca. Ao receber a ligação da equipe do programa para participar da seletiva, Ana Ruth conta que não acreditou e ficou bastante emocionada.

"Eu liguei pra minha mãe, ela ficou surpresa, todo mundo ficou muito feliz". Mas, ela já teria que estar em São Paulo três semanas depois para as seletivas. "Quando eu liguei pra ela, eu falei: não tem dinheiro, não, onde é que a gente vai arrumar?".

"Eu pedi pra minha mãe pra gente dar um jeito e, depois de tanta luta, conseguimos. Por isso que eu digo, não desistam dos sonhos de vocês, porque se você não for, ninguém vai", completa.

Sempre com performances elogiadas pelos quatro técnicos, IZA, Lulu, Ivete e Teló, a jovem diz ficar 'se achando'. "Receber um elogio deles é pesado".

Repercussão

O sucesso de Ana Ruth em todo o Brasil é inegável, a cantora já acumula quase 85 mil seguidores no Instagram. E a repercussão em sua cidade natal não seria diferente. "Já ganhei até espetinho de graça", revela com bom humor.

"Foi um alvoroço. Na primeira semana que voltei, fui pro centro e as pessoas vinham falar comigo".

Quem vê Ana Ruth sempre sorridente e de bom astral, não imagina as dificuldades que ela e a mãe passaram desde que era criança. "Quando eu era bem pequena, de repente ele (o pai) saiu e a gente ficou sozinha, mas minha mãe sempre cuidou da gente, nunca faltou nada", revela sobre o abandono do pai.

Apesar disso, ela e o pai ainda mantém contato. "Se ele voltar agora, claro que eu recebo, eu não gosto de guardar mágoas, ele vai ser recebido de braços abertos".

Caso ganhe o programa, os planos da jovem já estão feitos: entregar o dinheiro para a mãe. "Todo crédito que eu dou é pra Deus e pra ela, porque foi ela que foi atrás de tudo, ela sabe o que fazer com esse dinheiro", afirma.

Ana Ruth segue para a próxima fase da disputa no The Voice Brasil, que terá dois competidores de cada time. A cearense concorre agora com Edyelle Brandão, salva pela técnica IZA. A final será em outubro.