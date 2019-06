Iza e Ícaro Silva vão dublar Simba e Nala na versão brasileira de O Rei Leão

Os personagens Simba e Nala do filme O Rei Leão vão ganhar vozes conhecidas pelo público na versão brasileira do live-action. A Disney escolheu o ator Ícaro Silva para dublar o protagonista e a cantora Iza como intérprete da voz da leoa par romântico do filho de Mufasa.

A dublagem original conta com a participação do cantor Donald Glover, mais conhecido no cenário musical como Childish Gambino pela música 'This is America', na interpretação da voz de Simba, e com a cantora Beyonce como Nala. Os dois também são responsáveis pela regravação da música cantada pelos personagens.

'Can You Feel The Love Tonight', incluída no trailer mais recente, ganha o nome 'Nesta Noite o Amor Chegou' na versão brasileira. Ícaro e Iza também farão as vozes dos personagens na música do longa.

O clássico da Disney, lançado em 1994, tem o lançamento da versão em live action marcado para o dia 18 de julho.