Iza é coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense

Iza foi coroada na noite desse domingo (17) rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2020. Muito sorridente, a cantora chegou à quadra da escola em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, acompanhada do marido, o produtor musical Sérgio Santos.

Usando um macacão verde e dourado, as cores da agremiação, a artista mostrou que tem samba no pé após receber a faixa. Iza também cantou um trecho do samba-enredo da escola de 2015, "Axé Nkenda! Um Ritual de Liberdade", que fala sobre igualdade racial. A celebração contou com a presença de Alcione e do cantor Elymar Santos.

Em 2019, a Imperatriz ficou em 13º lugar no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, o que a levou ao rebaixamento. Com o enredo "Só Dá Lalá", em homenagem ao compositor Lamartine Babo, a escola deseja voltar ao grupo de elite do Carnaval carioca. A agremiação será a quinta a desfilar no sábado de Carnaval pelo grupo de acesso A.

Iza é natural do bairro de Olaria, também na Zona Norte do Rio e próximo ao berço da escola. A cantora ocupará o cargo de rainha que já foi de Luiza Brunet, Cris Vianna e Luciana Gimenez.