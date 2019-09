Iza, Anitta e Bell Marques são atrações do réveillon de Jericoacoara

A programação do Revéillon de Jericoacoara foi divulgada nesta quarta-feira (4). Serão seis dias de festa, entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro.

Entre as atrações confirmadas estão os nomes de Anitta, Banda Eva, Bell Marques e da dupla Jorge e Mateus. Para a noite de 31 de dezembro, sobem ao palco Iza, Alok e Jetlag.

Os ingressos para as festas individuais vão de R$ 396 a R$ 962,50. Já o pacote com cinco festas, de 27 a 31 de dezembro, custam de R$ 2.100 a R$ 2.600. As entradas estão disponíveis por meio da Ingresse.com.

Confira a programação completa:

27/02

Banda Eva

Jetlag

Milena Scheide

Teles

28/02

Anitta

Erick Morillo

Fábio Terra

Milena Scheide

Teles

29/02

Bell Marques

Jetlag

Milena Scheide

Pedro Sampaio

Pontifexx

30/12

Vintage Culture

Claptone

Diskover

Meca

Rapha Fernandes

31/12

Iza

Alok

Jetlag

Reezer

TBA (a confirmar)

02/01