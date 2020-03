Ivy vence prova do anjo e indica Prior para o quarto branco

Na tarde desta sexta-feira (6), aconteceu a prova do anjo no BBB 20 e a vencedora, Ivy, precisou indicar uma pessoa ao Quarto Branco. Felipe Prior foi a indicação e, seguindo as regras da brincadeira, escolheu Manu e Gizelly para acompanhá-lo.

O castigo vai até domingo (8). Se nenhum dos três "hóspedes" do quarto apertar o botão para sair, os três estão no paredão. Desta forma, a berlinda pode ter cinco brothers, somando o indicado pelo líder e o mais votado da casa.

Já se um deles apertar o botão para sair do Quarto Branco, os outros dois estão livres da berlinda, e o paredão é triplo. Segundo Tiago Leifert explicou na noite desta quinta-feira (5), não haverá prova bate e volta neste paredão.

A prova do anjo

Na prova do anjo, os brothers tinham que acertar com uma bola números expostos em um telão e tentar formar o preço de um carro. Quem mais se aproximasse do valor, seria selecionado para a segunda rodada.

Babu, Gizelly, Ivy e Rafa passaram para a fase seguinte e repetiram a dinâmica com outro automóvel. A sister Ivy foi a grande vencedora da prova e está imune.