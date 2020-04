Ivy torce por Mari, mas diz acreditar na vitória de Babu no BBB 20

Em entrevista pela internet ao Encontro com Fátima Bernardes, a modelo Ivy Moraes, eliminada no Big Brother Brasil 20, falou nesta segunda-feira (20) sobre sua saída do reality, ocorrida no dia anterior.

A modelo foi eliminada na noite deste domingo (19) com 74,17% dos votos. Thelma teve 19,52% dos votos, e Rafa 6,31%.

Ela confirmou sua torcida por Mari, mas disse acreditar na vitória de Babu Santana. "Ele está muito forte aqui fora, ele é uma pessoa forte, então acho que ele ganha", afirmou Ivy.

A modelo ainda falou sobre o fato de ter votado no ator em todos os primeiros paredões do programa. "Lá dentro do jogo era muito difícil votar, era bem dolorido. O Babu teve atitudes que não gostei, comprei a briga do Dan, ele ficou bravo, com razão. E uma coisa pequena no jogo a gente pega pra ser motivo de voto", lembrou.

Ivy parou de votar no Babu quando ele conversou sobre o assunto com ela. "Percebi também que ele é era muito forte aqui fora. Eu morria de medo de estar no paredão com ele."

A modelo espera ver a família ainda nesta segunda à noite, e abraçar o filho de três anos. "Conversei com a minha família e percebi que aconteceram coisas que eu tanto temia, mas tem muita informação, ainda estou tentando entender", disse a agora ex-BBB.

Fátima Bernardes lembrou o dia em que Ivy, Flay e Marcela falaram sobre racismo. Ela foi bastante criticada por internautas na época. "A Flay falou que não usava a cor da pele para ter vantagem, mas depois a Marcela me explicou que isso vai muito mais além".