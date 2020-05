Ivy reata casamento com o ex-marido e troca declarações

Como diz o ditado: sorte no amor e azar no jogo. Parece que o amor resolveu sorrir para Ivy Moraes após a mineira sair com 74% dos votos do público no BBB 20. Ela acaba de reatar o casamento com Rogério Fernandes, o pai do filho dela de três anos, de quem ficou separada por dez meses.

No Instagram, ambos já fizeram as primeiras declarações de amor. Em foto na qual aparece de rosto colado com a mulher, Fernandes disse que ainda havia felicidade, cumplicidade, respeito, admiração e muito amor.

"O que eu sinto agora me remete a momentos assim, felizes como o início de um namoro, como a chegada de quem mais amamos. Enfim, alcançamos a maturidade e junto dela um virar de página para nossa história continuar. Foi apenas uma vírgula, meu amor, e nunca um ponto final. Te amo", escreveu.

Ivy respondeu com muito carinho para o amado. "Deus sabe de todas as coisas. Obrigada por tudo e por tanto, você me faz feliz! Que venham mais cem anos ao seu lado. Te amo."

No reality, Ivy disse que ambos ficaram juntos por cerca de oito anos. Era Fernandes quem alimentava as redes sociais dela enquanto participante de reality e respondia pela sister à imprensa.

Rogério Fernandes teve de responder por comentários rotulados como racistas por parte da modelo na casa.