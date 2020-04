Ivy lamenta comentários polêmicos e diz que quer abrir clínica de estética

A modelo Ivy Moraes, que foi eliminada do BBB 20, revela que se arrepende de comentários polêmicos feitos no confinamento. De acordo com ela, muito do que foi dito, sobretudo os comentários que foram relacionados a um racismo estrutural, foi por causa de uma falta de informação.

"Isso aconteceu por eu não saber me expressar. Acabei machucando as pessoas e algumas se sentiram ofendidas com todo o direito. Estou aberta a aprender e a ensinar também, afinal tenho um filho de três anos", contou ela ao Gshow.

Em certa ocasião do jogo, disse: "Eu sou supercontra de julgar alguém por conta da pele. Isso não existe. Mas ficar usando disso também, eu também não concordo. Isso não é malefício nenhum, ser preto (...). Ninguém aqui eu vejo criticando eles ou sendo racistas com eles, aqui dentro do programa", afirmou a mineira.

Após receber muitos ataques, o perfil da participante no Twitter foi trancado, ou seja, passou a ser privado. Entretanto, no Instagram a conta de Ivy continua aberta e recebendo diversos comentários negativos.

O ex-marido dela, Rogério, até contratou uma assessoria para dar suporte à modelo. Ele também chegou a dizer que Ivy era alienada.

"Ele foi meu primeiro namorado. Foram ótimos esses anos que ficamos juntos, temos um presente que é o nosso filho. Temos um carinho grande um pelo outro. Sabemos que para o Luis Miguel estar bem, a gente tem que estar bem um com o outro. O que for preciso fazer pelo bem-estar do meu filho, a gente vai fazer."

Na entrevista, Ivy também falou do futuro. Ela pensa em virar empresária. "Quero um lugar para mexer com maquiagem, estética corporal... Quero trabalhar nessa área da beleza e abrir uma clínica", diz