Ivy ganha prova do anjo e indica Prior para o quarto branco

Na tarde desta sexta-feira (6), aconteceu a prova do anjo no BBB20, na qual o vencedor indica uma pessoa ao quarto branco. Os brothers tinham que acertar com uma bola números expostos em um telão e tentar formar o preço de um carro. Quem mais se aproximasse do valor, seria selecionado para a segunda rodada.

Babu, Gizelly, Ivy e Rafa passaram para a fase seguinte e repetiram a dinâmica com outro automóvel. A sister Ivy foi a grande vencedora da prova e está imune

Depois do anúncio da vitória, Ivy teve que escolher uma pessoa para o castigo do mostro no quarto branco. Felipe Prior foi a indicação do anjo e escolheu Manu e Gizelly para acompanhá-lo.