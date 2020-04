Ivy é a 15ª eliminada do BBB 20, com 74,17% dos votos

Ivy foi a 15ª eliminada do "BBB20" neste domingo (19), com 74,17% dos votos. Thelma e Rafa, que também disputavam o paredão, receberam 19,52% e 6,31% dos votos, respectivamente. Dessa forma, as sisters continuam no reality show.

Após encerrar a votação do Paredão, Tiago Leifert faz contato com os participantes e comentou sobre a escolha de alianças de Ivy no jogo e sobre a aproximação com Mari na reta final. “Achar seu lugar no jogo é extremamente complicado, pois depende do seu entorno, das pessoas ao seu redor. E vocês não escolheram essas pessoas, o BBB escolheu. E você vai fazer alianças com pessoas que você jamais conheceria na sua vida", afirmou.

“Às vezes, você faz coisas que não faria, fala coisas que não falaria. Até que o jogo te coloca onde você sempre deveria ter estado: no seu melhor. É uma pena: quando você encontrou o seu lugar no jogo, ele acabou. Você sai no seu melhor momento do jogo. Ivy, você está eliminada”, continuou, anunciando a eliminação da mineira.

Ao sair, a modelo agradeceu: "Obrigada BBB! Foi lindo, foi lindo!".

Na conversa com Tiago após o confinamento, Ivy disse que se sentiu muito bem com as meninas dentro da casa. “Eu me senti muito bem com a Mari, com a Marcela. Eu me sentia muito bem com todo mundo, mas eu fiquei muito feliz nesses últimos dias com a Mari". E completou: “Melhor experiência da minha vida é ser mãe. A segunda é o Big Brother Brasil".

Uma nova prova do líder foi realizada na sequência. A dinâmica era de sorte e consistia em tirar bolinhas douradas para passar de fase. Rafa e Thelma disputaram a final e a influencer acabou vencendo.

Na sequência, foi feita a formação de um novo paredão, com eliminação na próxima terça-feira (21). A líder Rafa indicou Mari. A casa escolheu Manu, que indicou Babu para acompanhá-la na berlinda.