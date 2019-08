Ivete Sangalo vai substituir Iza no comando do Música Boa Ao Vivo

O Multishow anunciou nesta sexta-feira (16) que Ivete Sangalo, 47, vai comandar o programa Música Boa Ao Vivo a partir de 2020. A cantora baiana irá substituir Iza, que esteve à frente da atração por duas temporadas, em 2018 e a atual, que acabou no início deste mês. As duas participam atualmente como juradas do reality musical The Voice, da Globo.

Segundo o Multishow, Ivete tem estreia marcada para 24 de março do ano que vem. A temporada especial terá duração de três meses, sempre nas noites de terça-feira.

O Música Boa Ao Vivo estreou em 2014 com apresentação de Thiaguinho. O pagodeiro ficou no programa até 2015. Em 2016 e 2017, foi a vez de Anitta comandar a atração.

A proposta do programa é receber, semanalmente, grandes nomes da música cantando canções próprias e de outros artistas, misturando MPB, pop, funk, sertanejo, rap, rock, axé, pagode e forró.