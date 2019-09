Ivete Sangalo sobe no palco de Marília Mendonça e quase é barrada por seguranças

Ivete Sangalo quis surpreender Marília Mendonça durante apresentação da cantora sertaneja nesse domingo (15), porém, foi confundida com um fã e quase foi impedida pelos seguranças. A situação inusita aconteceu na quarta edição do Salvador Fest, no Parque das Exposições, em Salvador.

A cantora baiana terminou sua apresentação no festival de música e foi até o palco ao lado para abraçar Marília Mendonça, que está grávida de cinco meses de Léo.

Vestida com um roupão preto, Ivete foi correndo por trás ao encontro de Marília, que estava dando o boa noite inicial ao público.

Um dos seguranças que estava no palco confundiu-a com um fã e correu para interceptá-la. Um outro segurança foi até ele para que soltasse Ivete, que finalmente conseguiu chegar até Marília e abraçá-la.

"Vai me fazer chorar aqui no começo do show. Uma invasão dessa vou falar um negocio viu.. obrigada meu amor", disse a rainha da sofrência.

Marília Mendonça foi a oitava artista a se apresentar no festival, que teve ainda mais 26 artistas de vários ritmos como forró, sertanejo, arrocha, pagode e axé.