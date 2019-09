Ivete Sangalo promete cantar com cearense eliminada do The Voice em show no Crato

Ivete Sangalo findou a passagem da recente eliminada do programa The Voice Brasil, Heloísa Ribeiro, com a promessa de um dueto. "Quando eu estiver lá em Crato, em sua terra, você vai cantar comigo. Vai ser um xote gostoso. Já lhe amo”, falou a cantora baiana. A cearense foi eliminada na primeira noite da Rodada de Fogo, nesta quinta-feira (5), em disputa com a dupla Ramon e Rafael.

“Helô, foi um 'furdunço' quando tu ficou. O povo ficou louco, feliz, emocionado com você porque você tem essa força, você tem essa vontade. Você é muito novinha mas tem muita convicção, uma presença, uma maturidade”, observou também Ivete a respeito da cearense.

Após a eliminação, Heloísa também mencionou Michel Teló em seus agradecimentos. Antes de fazer parte do Time Ivete, Teló foi seu primeiro técnico no programa. “Que honra, né? Tive dois técnicos. Eu quero dizer que estou muito feliz, muito grata”, comentou.

A cearense cantou a canção “Sebastiana”, de Jackson do Pandeiro e, mais uma vez, levou o Nordeste e o forró para o palco do The Voice Brasil.