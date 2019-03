Ivete Sangalo para trio de bloco para ajudar ambulante no carnaval de Salvador

O desfile do trio de Ivete Sangalo em Salvador, na Bahia, foi interrompido pela cantora para ajudar uma ambulante que estava no local. A ação inusitada aconteceu durante o Circuito Dodô (Barra-Ondina) na noite desta segunda-feira (4) logo após as caixas de isopor de uma vendedora serem quebradas durante a apresentação.

"É você que é a dona do isopor? Não chore não que eu vou comprar seu isopor que quebrou, eu vou comprar agora. Nem chore, minha irmã, porque é assim mesmo. Eu vi, foram dois isopores enormes, cheios de cerveja. Vai ter até mais cerveja do que tinha. Fique na sua. Calma que eu vou organizar aí. Calma", disse a cantora, que recebeu os aplausos do público.

Em cerca de 4km de percurso, a cantora baiana arrastou uma multidão cantando diversos sucessos da carreira.