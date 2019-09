Ivete Sangalo faz show em Jericoacoara em 2020

Ivete Sangalo é a primeira atração anunciada no San Island Weekend, evento que acontece de 22 a 24 de maio de 2020, em Jericoacoara, a 370 km de Fortaleza. Os ingressos para a festa já se encontram disponíveis para venda online.

"Em 2020, mais uma vez teremos Ivete Sangalo como nossa grande estrela e estamos preparando outras surpresas, que serão divulgadas aos poucos até lá. Sem dúvida, será mais uma edição incrível da festa, uma experiência diferente, dentro do nosso esforço de sempre valorizar o Nordeste", revela André Gagliano sobre a cantora baiana, que esteve presente em todas as edições anteriores.

Depois de passar por Morro de São Paulo e Trancoso, no litoral baiano, o evento chega ao paraíso cearense de Jericoacoara com muita música. "Jeri já era um potencial destino do San Island há um tempo e, além das belezas naturais, traz outros atrativos, como uma rede hoteleira preparada e aeroporto capaz de receber visitantes de diferentes partes do Brasil com qualidade e segurança", explica José Augusto Vasconcelos.