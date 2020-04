Ivete Sangalo, exposições e clube de leitura fazem parte da programação virtual deste fim de semana

Enquanto a programação cultural se encontra suspensa devido à pandemia do novo coronavírus, atividades de todos os tipos foram levadas para o meio virtual de forma a serem acessadas mais facilmente. Entre atrações locais e nacionais, a programação deste final de semana conta com shows ao vivo, oficinas, debates, exposições e clube de leitura para animar a quarentena.

Confira abaixo uma lista de atividades culturais para serem consumidas a partir desta quinta-feira (23):

MÚSICA - lives

Quinta-feira (23)

Thiaguinho - 18h (Youtube)

Céu - 19h (Youtube)

Thiago Brava - 19h (Youtube)

Maiara e Maraísa - 21h (Youtube)

Sexta-feira (24)

Ludmilla - 18h (Youtube)

Paulo Miklos - 19h (Youtube)

Léo Chaves - 20h (Youtube)

Simone e Simaria - 21h (Youtube)

Felipe Araújo - 22h30 (Youtube)

MC Kekel, Jottapê, Mila e MC MM - 20h (Youtube)

Sábado (25)

Sorriso Maroto - 15h (Youtube)

Rick e Renner - 16h (Youtube)

Hugo e Guilherme - 17h (Youtube)

Bell Marques - 17h (Youtube)

Grupo Menos é Mais - 18h (Youtube)

Melim - 19h (Youtube)

João Bosco - 19h (Youtube)

Rionegro e Solimões - 19h (Youtube)

Gustavo Mioto - 20h (Youtube)

Domingo (26)

Diogo Nogueira - 12h (Youtube)

Mumuzinho - 16h (Youtube)

Luan Santana - 18h (Youtube)

Maria Gadú - 19h (Youtube)

Ivete Sangalo

Sábado (25), às 22h, transmissão pela Globo, Multishow, Globoplay e redes sociais da cantora

Neste sábado (25), a cantora será a primeira a abrir o projeto “Em Casa”, no qual artistas vão realizar shows de suas próprias casas. A live será transmitida após a novela Fina Estampa, e além da exibição na TV aberta, vai contar com a transmissão simultânea do Multishow, e ainda do serviço de streaming do grupo, o Globoplay. O cenário usado será o da casa de praia de Ivete, na Praia do Forte, litoral norte da Bahia.

Porto Dragão Sessions

O oitavo episódio da série “Porto Dragão Sessions” é disponibilizado neste sábado (24) no canal do Youtube Porto Dragão, com os grupos Jonnata Doll e os Garotos Solventes e Máquinas (foto). O projeto reuniu 15 artistas e bandas cearenses mostrando um panorama da nova cena musical do Ceará, com entrevistas e performances gravadas no nosso Teatro B. de Paiva com apresentação dos atores Gero Camilo e Karine Carvalho. Foram também apresentados Procurando Kalu, Luiza Nobel, LPO, Ilya, Astronauta Marinho, Selvagens à Procura de Lei, Danchá, Daniel Groove, Casa de Velho, Erivan Produtos do Morro, Otogris, Soledad e Projeto Rivera.

#NaRedeComDragão

Para matar a saudade de dançar coladinho, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura criou a playlist “Uma Noite de Amor - Forró das Antigas", com o melhor do forrozão raiz, que marcou principalmente as décadas de 90 e 2000. Sucessos de bandas como Calcinha Preta, Mastruz com Leite, Limão com Mel, Noda de Caju, Magníficos e muito mais compõem a seleção. Mais informações nas redes sociais do @dragaodomar.

INFANTIL

Oficina “Câmera de Papel”

Para animar os dias da criançada, o Museu da Fotografia Fortaleza ensina o passo a passo para fazer uma câmera em casa. A oficina “Câmera de Papel”, feita em vídeo no IGTV, é uma excelente maneira de levar o mundo da fotografia para dentro das brincadeiras das crianças.

EXPOSIÇÃO

Arte em Tempos de Covid-19

Para disseminar a arte e a sensibilidade, o MAUC promove uma exposição virtual com obras de artistas cearenses ou residentes no Ceará que, ao refletirem sobre o momento atual inédito, continuam criando e expressando suas mensagens. Nomes como Sérgio Helle, Diana Ferreira Teles, Melzier, Mário Sérgio Freitas, Camila Vas, Lia Sanders e muitos outros contribuíram com o projeto, que pode ser conferido nas redes sociais @museudeartedaufc.

TEATRO

Ateliê “Criação em Teatro Musical”

Até o sábado (24), o Centro Cultural Belchior oferece mais uma ação formativa do Belchior em Casa, na tentativa de buscar novas possibilidades para o Teatro Musical Brasileiro. Facilitado por Waldírio Castro, o “Ateliê Virtual - Criação em Teatro Musical” propõe outros mecanismos e dispositivos para esse gênero, que a música e o teatro local vem desenvolvendo tão bem em sua história. O curso será transmitido através da ferramenta Google Classroom e as inscrições podem ser feitas através do link nas redes sociais @centroculturalbelchior.

LITERATURA

ACI Clube de Leitura

Para dar continuidade às atividades promovidas pela Associação Cearense de Imprensa, o ACI Clube de Leitura segue acontecendo às sextas-feiras, por meio de plataformas virtuais. O projeto é aberto ao público e é destinado aos interessados por temas relacionados à literatura. Mais informações podem ser conferidas nas redes sociais @acibiblioteca.

Live “Violência Doméstica… Eu disse não”

Neste sábado (24), às 19h, o Centro Cultural Bom Jardim oferece na programação uma live com a escritora Lenice Ferreira sobre o livro “Violência Doméstica… Eu disse não”. A obra aborda a relação abusiva, os pontos gritantes e a superação, com relatos pessoais e de convidadas. O diálogo pode ser conferido no perfil da própria artista @lenicefs22.

