Ivete Sangalo curte Carnaval disfarçada pelas ruas de Salvador

Assim como no Carnaval de 2017, a cantora Ivete Sangalo resolveu curtir a folia na Bahia sem ser reconhecida. Após encerrar a apresentação no bloco Coruja, durante a madrugada de terça-feira (5), ela e o marido, Daniel Cady, foram para as ruas de Salvador disfarçados.

"E pra fechar com chave de ouro , porque mainha é filha de Deus! Que carnaval ! Brincar na rua não tem preço. Viva o carnaval!", escreveu em publicação do Instagram, na qual aparece dançado fantasiada. Antes de descer do trio elétrico, Ivete havia dito que iria dormir e agradeceu pelo retorno à festa.

No ano passado, ela estava de licença maternidade por conta dos nascimento das filhas, as gêmeas Marina e Helena.