Ivete Sangalo comemora aniversário de dois anos das gêmeas Marina e Helena com baile de Carnaval

Ivete Sangalo postou na manhã desta segunda-feira (10), no Instagram, uma foto em comemoração ao aniversário de dois anos das gêmeas Marina e Helena. Na imagem, elas estão ao lado do pai Daniel Cady e do irmão mais velho Marcelo.

A cantora aproveitou a publicação para prestar uma homenagem pública às filhas. "Todo dia é dia de celebrar o amor e a felicidade! Nossos filhos, nossos amores, bênçãos, sorte e alegria. Nossas princesas completam 2 anos , e meu coração não aguenta de tanta felicidade", escreve.

A festa de comemoração aconteceu neste domingo (9) e teve como tema "Baile de Carnaval", com direito a decoração cheia de cores, confetes e serpentinas. Na celebração, estiveram presentes familiares e amigos mais próximos.

As gêmeas nasceram no dia 10 de fevereiro de 2018, no Hospital Aliança, no Rio Vermelho. Por conta da gravidez, Ivete teve de ficar de fora do carnaval pela primeira vez em 24 anos.