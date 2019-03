Ivete Sangalo celebra casamento de Carlinhos Maia em cima do trio elétrico

De volta ao Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo (46) parou o seu show na noite desta sábado (2) para celebrar, em cima do trio elétrico, o casamento improvisado do influenciador Carlinhos Maia e seu noivo, Lucas Guimarães. "Amar é bom. Eu fico feliz quando vejo pessoas se amando e construindo o mundo na base do beijo e na base do amor. Coisa feia tirar a oportunidade do outro ser feliz. Que sejamos felizes e livres!", disse a cantora.



Carlinhos Maia, conhecido como o rei do Instagram, anunciou recentemente que vai se casar em maio com o namorado, Lucas Guimarães. Na ocasião, o empresário e influenciador digital falou pela primeira vez sobre sua orientação sexual e afirmou ter encontrado o amor de sua vida.

"Ainda fico um pouco tímido, porque eu nunca quis transformar, nesses três anos e meio na internet, meu relacionamento em um comércio. O amor que eu vivo é meu e isso não mudará. Vocês não vão ver aqui beijos, amassos e abraços. Vocês vão ver aqui o respeito, como sempre foi", afirmou Maia.



Ele publicou em seu Instagram, vídeo em que Ivete fala sobre a união dos dois. Na legenda, escreveu: "A Ivete me fez pedir Lucas de novo em casamento para toda a Bahia abençoar ainda mais. Brasil eu amo vocês mais que tudo no mundo, vocês me protegem demais, vocês são minhas estrelas. Nossas estrelas."



Em seu retorno ao Carnaval de Salvador após o nascimento das suas filhas gêmeas, Ivete comandou o bloco Coruja. "Estive fora, mas estou voltando para o meu lugar, para a minha festa. Por isso o tema deste Carnaval é Ivete Carnaval", brincou a cantora.

O trio é um dos mais balados e reuniu famosos como a atriz Bruna Marquezine, 23, a cantora Luísa Sonza, 20, e a modelo sul-africana Candice Swanepoel, 30, angel da Victoria's Secret. Claudia Raia, 52, e a jornalista Fernanda Gentil, 32, também participaram do bloco de Ivete.