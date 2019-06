Ivete Sangalo cancela shows por problemas de saúde da filha

Ivete Sangalo anunciou cancelamento do show de abertura do São João 2019 de Campina Grande, que aconteceria nesta sexta-feira (7). Em nota, a produtora da cantora explicou que o motivo eram por razões pessoais. Ela será substituída por Santanna, "o Cantador".

"Ivete Sangalo fez o cancelamento por motivos alheios a sua vontade, bem como de todos os envolvidos no evento".

De acordo com a organização do evento, Ivete informou que uma das filhas estaria passando por problemas de saúde. Além do show de Campina Grande, a cantora cancelou todos os outros do fim de semana.