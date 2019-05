Ivete Sangalo cancela comemorações de seu aniversário em luto por Gabriel Diniz

Ivete Sangalo usou as redes sociais para informar aos fãs que cancelaria as celebrações de seu aniversário em respeito à dor da família e dos amigos do cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente aéreo, no início da tarde desta segunda-feira (27). Ela aproveitou também para agradecer as homenagens recebidas pelos seus 47 anos, completados nesta segunda-feira (27).

A baiana disse que iria se resguardar das comemorações e pediu orações pelo cantor e pela família dele.

"Hoje recebi muita demonstração de carinho no dia do meu aniversário: dos meus fãs, da minha família e dos amigos. Estou passando aqui para agradecer todo mundo".

"Embora seja um dia de aniversário, queria - em respeito à família dele, a ele e a toda história que ele construiu - dizer que vamos nos resguardar um pouco na comemoração. É o momento da gente de orar muito por ele, pela família dele, pelos amigos e pelos fãs que ele tinha".

"É o dia de se recolher, orar muito e pedir que Deus conforte o coração da família".

Ivete ainda lembrou aos fãs sobre a simpatia do cantor e mandou um recado para confortar a dor dos familiares.