Ivete Sangalo, Bell Marques e Léo Santana comandam terceiro dia de Fortal 2019

Muita entrega em cima dos trios e agitação total do público. No terceiro dia do Fortal 2019, Ivete Sangalo, Bell Marques e Léo Santana ampliaram ainda mais a energia da micareta que começou na quinta-feira (25). Cearenses e foliões dos mais diversos cantos do Brasil dominaram a Cidade Fortal e celebraram a 28ª edição do evento que agita Fortaleza sempre no mês de julho.

Léo Santana aproveitou o sábado para estrear o bloco "Vem Com o Gigante / Eh Loco". Reconhecido nacionalmente pelo swing, o baiano trouxe uma sequência de sucessos da carreira, como “Crush Blogueirinha” e “Solinho da Rabeta”.

Léo Santana em dia de estreia Kid Junior

"Ingressos praticamente esgotados e tenho certeza de uma coisa, com fé em Deus, será a primeira de várias", disse Léo Santana sobre a primeira participação no Fortal.

Festa garantida

Bell Marques entrou com tudo na pista ao som de "Bota Pra Ferver". O veterano foi só simpatia com o público e apresentou um repertório de hits da ex-banda, o Chiclete com Banana e entregou versões de temas poulares do carnaval como "Marcha do Remador (Se a Canoa Não Virar)".

Para abrilhantar ainda mais sua participação, o cantor contou com a participação dos filhos Rafa e Pipo.

Bell Marques: folia em família Kid Junior

Abrindo sua participação no Fortal 2019, Ivete sacudiu a plateia com o "Bloco Village". A relação da cantora com a festa cearense acontece desde os anos 1990, quando estourou como vocalista da Banda Eva. Em cima do trio, “Veveta” exibiu uma farta coleção de sucessos da carreira.

Sem parar

No domingo (28), a diva da axé music retorna para mais um encontro com o público. A noite de encerramento ainda conta com Bell Marques e Wesley Safadão, que comanda o bloco "Bloco Eh Loco/Vai Safadão".