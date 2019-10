Ivete Sangalo aparece loira em homenagem a Hebe na semifinal do The Voice

Ivete Sangalo, 47, surpreendeu ao aparecer loira na semifinal do The Voice, disputada na noite desta terça-feira (1º), ao vivo, na Globo. Com um vestido inteiro de brilhos, a cantora e jurada do programa publicou um vídeo em seu Instagram mostrando o visual pouco antes da atração começar.



Na legenda, ela escreveu: "Hebe, te dedico", em referência à apresentadora que morreu em 2012 e acaba de ganhar um filme sobre a sua vida.



Durante o programa desta noite, Ivete Sangalo cantou ao lado de Maria Rita o samba "Cai Dentro", imortalizado na voz de Elis Regina.

Ivete Sangalo mostrou seu novo visual nas redes sociais. Foto: Arquivo pessoal