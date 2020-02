Ivete Sangalo agita o 6º dia de Carnaval em Salvador

A rainha do axé Ivete Sangalo arrastou mais uma multidão de foliões em Salvador, no circuito Campo Grande, no sexto dia de Carnaval na capital baiana. Com o tema "Reino de Mainha", ela canta músicas tradicionais e reúne uma legião de fãs e famosos.

A cantora Vanessa da Mata é um dos famosos que acompanha a folia de perto: em cima do trio de Ivete Sangalo. Durante os dias de Carnaval, outros famosos também subiram no trio da cantora, como André Marques ao lado da namorada Sofia Starling e Lore Improta.

Para o último dia de carnaval, Ivete continuou seguindo a tendência e apostou em muito brilho. Ela subiu no trio com um look azul e dourado com muito brilho, além de uma dereço na cabeça.

Na segunda, a baiana aproveitou uma pausa entre uma apresentação e outra no Carnaval de Salvador, no circuito Dodô (Barra-Ondina), para curtir o próprio camarote ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady.

Carnaval na Bahia

Outros grandes nomes do axé também tem feito a festa de milhares de foliões na Bahia. Além de Ivete, nesta terça também se apresentam: Cláudia Leitte, Daniela Mercury, Léo Santana, Bell Marques e Alinne Rosa.