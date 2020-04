Ivete Sangalo adianta novidades de live no ‘Em Casa’: "estou de olho no que meus fãs têm me pedido"

Neste sábado (25), Ivete Sangalo abre as portas de sua casa para a estreia do “Em Casa”, novo projeto multiplataforma da Globo. Com objetivo de levar ainda mais entretenimento e diversão para o público, o programa terá exibições simultâneas de shows na TV Globo, Globoplay e Multishow. A cantora será a primeira a comandar a produção.

Veveta conta que participou de algumas lives, mas queria fazer algo em um formato diferente e, claro, respeitando as orientações da OMS. “Eu adoro coisas novas! Vou mostrar ao público o meu cantinho onde tenho passado os dias com minha família e cantar muito pra vocês”, disse.

Sobre o repertório, a cantora garantiu que o público pode esperar os principais sucessos de sua carreira. “Já estou de olho no que meus fãs têm me pedido. Mas podem ficar tranquilos que estou montando um setlist especial e recheado de surpresas boas!”.

Ivete elogiou a iniciativa dos artistas, principalmente os da música, por promover momentos de alegria em um período tão caótico. “Fico feliz de saber que o meu trabalho e de meus colegas músicos podem e conseguem ajudar tanto as pessoas, principalmente em um momento como esse, seja como distração ou como uma mensagem de esperança”, relata a artista.

Ivete Sangalo Em Casa

No sábado (25), a TV Globo mostrará as primeiras músicas de Ivete Sangalo logo após 'Fina Estampa'. A apresentação completa poderá ser vista no Multishow e no Globoplay, que terá seu conteúdo aberto para logados free no Brasil e nos EUA.

Mas a festa começa antes mesmo da transmissão na TV, marcada para às 22h30. O aquecimento conta com um Esquenta TVZ no Multishow, com clipes da cantora, uma TOP Playlist com seus maiores hits no canal Música Multishow no YouTube, e a programação completa no GShow.

Ainda no dia do show, o canal Humor Multishow no YouTube, levará os influenciadores Blogueirinha, Thaynara OG, Depois das Onze e Ana Clara, e os ex-bbbs Marcela, Daniel, Gizelly e Flayslane, para uma "Live da Live", curtindo e comentando com o público todos os sucessos de Ivete, em tempo real.

ParaQuemDoar.com

Durante todo o show, o público será convidado a conhecer a plataforma ParaQuemDoar.com.br, criada e lançada recentemente pela Globo para quem deseja apoiar institutos, fundações, entidades e movimentos sociais que estão trabalhando para minimizar os impactos da pandemia.