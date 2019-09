Ivete, Daniela Mercury e Gilberto Gil lançam disco em homenagem à Mãe de Santo baiana

Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Gilberto Gil se reuniram na noite desta quarta-feira (4) para o lançamento do disco “Obatalá - Uma homenagem à Mãe Carmen”, em Salvador, na Bahia.

Celebrando a Iyalorixá do Terreiro do Gantois, localizado na capital baiana, o projeto propõe o respeito entre as religiões por meio da música. “Esse disco é um primor de conteúdo histórico e que fala muito sobre nós”, escreveu Ivete em suas redes sociais.

Os cantores Márcia Short e Lazzo Matumbi, vozes participantes do álbum, se fizeram presentes no lançamento. Regina Casé, mesmo com o início das gravações da novela “Amor de Mãe”, também fez questão de prestigiar a festa.

Com 19 canções, o álbum conta também com a participação de Alcione, Carlinhos Brown, Marisa Monte, Margareth Menezes, Gal Costa, Zeca Pagodinho, Nelson Rufino e Jorge Ben Jor. As faixas do disco são, em sua maioria, escritas em iorubá. Cada uma faz referência a um orixá e tem participações em solo e duetos.