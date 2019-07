Ivete abraça diversidade sexual no Fortal, convida drag queen para trio e enaltece: "Você arrasou"

O trio elétrico de Ivete Sangalo no Fortal se cobriu com as cores da diversidade sexual e de gênero, neste sábado (27). Entre um sucesso e outro, a cantora convidou uma drag queen para o centro do trio, tirou fotos e publicou nas redes sociais: "Você arrasou".

"Tem felicidade maior do que ser reconhecido pela sua inspiração? E ainda aparecer em seu Instagram e ser mencionada? Muito pro meu coração", publicou a drag queen Mindy Lottus.

Ivete compartilhou foto com fã nas redes sociais FOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM Drag queen Mindy Lottus costuma vestir figurinos similares ao de IveteFOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM Drag queen Mindy Lottus costuma vestir figurinos similares ao de IveteFOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM Drag queen Mindy Lottus costuma vestir figurinos similares ao de IveteFOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM Drag queen Mindy Lottus costuma vestir figurinos similares ao de IveteFOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

Mindy é também maquiadora em Recife e fã de longa data da cantora. Ela costuma vestir figurinos similiares aos de Ivete e já encontrou a baiana em outros ocasiões.

Em seguida, Ivete distribuiu simpatia com o influencer e DJ potiguar Pedro Monteiro, que ressalta o orgulho LGBT em seus perfis na internet.

Ivete distribuiu clicks e simpatia com o DJ potiguar Pedro Monteiro FOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

Ivete Sangalo volta neste domingo (28) para realizar a segunda noite de trio no Fortal.