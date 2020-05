Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha fazem live solidária com participação do padre Eugênio Pacelli

Acompanhados do padre Eugênio Pacelli, o cantor Ítalo Poeta e a apresentadora Ana Clara promovem, na próxima quinta-feira (28), a Mega Live do Amor. O evento tem caráter solidário e visa arrecadar doações para instituições e famílias carentes. A live pode ser conferida no canal do YouTube do Ítalo Poeta, a partir das 18h30.

Além do show do cantor, a programação conta com uma benção de renovação dos votos do casal, oração pelos profissionais da linha de frente, pelas famílias e pelo fim da pandemia. Ítalo também irá apresentar duas composições sobre histórias amorosas, que foram selecionadas em uma campanha do seu Instagram.

Todo o valor arrecadado na Mega Live do Amor será revertido em cestas básicas. Para além das doações, o evento busca proporcionar um momento de gratidão aos profissionais da linha de frente e conectar pessoas em uma experiência de entretenimento e alegria.



Serviço

Mega Live do Amor

Quinta (28), às 18h30

Canal do YouTube Ítalo Poeta