Isis Valverde esclarece polêmica com babá e diz que não obrigou funcionária a trabalhar

Isis Valverde, 33, decidiu se pronunciar após ser criticada por manter uma funcionária de quarentena em sua casa devido a epidemia do novo coronavírus.

No primeiro vídeo publicado, a atriz aparecia em sua cozinha falando sobre a importância de ficar em casa para se proteger da Covid-19. Os internautas perceberam a presença de uma pessoa na gravação, e criticaram a atitude da artista.

"A Isis Valverde fazendo discursinho pra galera ficar em casa por conta da pandemia e a preta empregada atrás dela cozinhando. Vê se eu posso com essas dondoca, gente?", escreveu uma internauta.

Nesta terça-feira (17), Isis disse que a funcionária em questão, babá do seu filho Rael, 1, optou por ficar em sua casa. "Como cidadã consciente eu dispensei todos os meus funcionários pela segurança deles e a minha segurança. A pessoa que aparece no vídeo é Cláudia. Cláudia está comigo há dez anos, ela não tem familiares próximos no Rio de Janeiro, ficaria sozinha em casa... E Cláudia decidiu fazer companhia pra gente, ficar por aqui livre espontânea vontade pra nos ajudar."

A atriz disse também que sentiu a necessidade de explicar porque quer conscientizar as pessoas e dar bons exemplos. "Como ela [Cláudia] é maravilhosa, incrível, é o nosso anjo, ela ficou aqui com a gente e seguimos em quarentena", finalizou Isis, que pediu para as pessoas ficarem em suas casas.