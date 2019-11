Isis Valverde comemora 1º aniversário do filho Rael com decoração de safari

A atriz Isis Valverde, 32, celebrou o aniversário de um ano do filho, Rael, com uma festa de temática safari no último final de semana. "Festa linda foi para o meu príncipe e para seus amigos, titios e avós. Tenho tanto a agradecer! Obrigada a vocês que fizeram deste dia algo inesquecível", escreveu nas redes sociais nesta quarta-feira (27).

Segundo a revista Quem, a festa aconteceu em duas etapas. Primeiro houve uma comemoração íntima, com parentes mais próximos, e depois, no domingo (24), um festão com direito a alguns convidados famosos. Apesar das comemorações, o aniversário mesmo aconteceu no dia 19 de novembro.

Isis está retornando às novelas agora na trama "Amor de Mãe" (Globo), após um período de dedicação voltado apenas ao seu filho, fruto de seu relacionamento com o empresário André Resende. Na trama ela viverá Betina, uma enfermeira dedicada que se apaixonará por Magno (Juliano Cazarré).

Recentemente, ela falou sobre as cobranças que vêm com a maternidade: "A culpa tem que ser isentada da mãe. Já é muita coisa em cima de uma mulher e a culpa é mais um fardo para ela carregar. É uma palavra muito forte, principalmente para a mãe que trabalha. É uma culpa diária e a gente tem que eliminar do nosso dicionário."

Já sobre a criação que está dando a Rael, Isis falou que vai "tentar dar o melhor de mim para mostrar para o meu filho que as pessoas são iguais, que ele tem que respeitar as diferenças e ser o mais honesto possível com o outro". "Tanto o homem quanto a mulher têm que ser instruídos na busca da igualdade. É uma educação dos dois lados."

A atriz, inclusive, optou por não expor imediatamente a imagem do filho. Somente em maio deste ano, quando Rael tinha cinco meses, que Isis publicou a primeira imagem mostrando o rostinho dele.

*Com informações da Folhapress